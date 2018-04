Januar 2016: Veröffentlichung der Erklärung „Multipolare Welt gegen Krieg“

Aktueller Appell, 6. April 2018

bitte ggf. unterzeichnen und/oder weiter verbreiten:

Multipolare Welt gegen Krieg! Aufruf für internationale Solidarität mit Russland, China, Venezuela, Kuba, Syrien, Iran, Venezuela, Bolivien, Palästina und allen Ländern die für Frieden und Diplomatie eintreten.

Die aggressive Propaganda des Westens gegen Russland (und andere vermeintlichen Feinde) hat gefährliche, ja hysterische Ausmaße angenommen.

Die jüngsten Spannungen zwischen Russland und dem Vereinigten Königreich mit haltlosen Vorwürfen, der Kreml habe versucht, einen ehemaligen britischen Spion und dessen Tochter, beide russische Staatsangehörige, auf britischem Boden mit einem tödlichen Nervenkampfstoff zu töten, haben sich zu einer internationalen Krise entwickelt, die schwerste politische, wirtschaftliche und soziale Probleme und sogar militärische Konsequenzen auslösen könnte.

Trotz der Tatsache, dass die Untersuchung noch abgeschlossen werden muss, und keinerlei Beweise oder Motive für Russland vorliegen, diese provokative Handlung begangen zu haben, fährt eine internationale Allianz westlicher Regierungen, westlicher Mainstream-Medien, NGOs und anderer damit fort, die Lage durch Drohungen, Sanktionen und diplomatische Strafmaßnahmen immer weiter zu eskalieren, ohne dass ein Ende abzusehen wäre.

Diese auf falschen Beschuldigungen basierende Hetzkampagne ist Teil eines vom Westen ausgehenden hybriden Informationskrieges nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Syrien, China, den Iran, Venezuela, Nordkorea, Kuba und gegen andere Nationen, die es wagen, für ihre eigene Souveränität einzutreten.

Dieser hybride Krieg manifestiert sich in dramatischer Weise auch in Syrien, wo der Westen Russland wiederholt beschuldigt hat, der syrischen Regierung dabei zu helfen, „ihr eigenes Volk“ und „Zivilisten zu ermorden“, obwohl auch hierfür keinerlei Beweise vorliegen. All dies wird benutzt, um weitere militärische Angriffe gegen dieses Land zu legitimieren. Die USA und Frankreich haben wiederholt mit Militärschlägen gedroht, falls erneut Giftgas in Syrien eingesetzt werden sollte. Russland und Syrien warnen ständig vor weiteren Giftgas-Provokationen und vor einem möglicherweise drohenden Angriff, vielleicht sogar auf den Regierungssitz in Damaskus.

Alles deutet auf eine choreographierte Kampagne hin, die sowohl Russland als auch Syrien als Schurkenstaaten und internationale Parias verunglimpfen soll.

Egal ob es darum geht, die „undemokratischen Regime“ der ins Visier genommenen Nationen zu brandmarken, die angeblich von mörderischen Diktatoren regiert seien, oder indem man ihnen fälschlicherweise „Einmischung“, „Aggression“ oder „Völkermord“ vorwirft, so wird dieses Muster der Dämonisierung durch den Gebrauch von Desinformation und unverhohlenen Lügen der westlichen Öffentlichkeit vermittelt, um das wahre Ziel des Westens, nämlich die globale Vorherrschaft, zu verschleiern und gleichzeitig voranzutreiben.

Die unverhohlene Doppelzüngigkeit des Westens und rücksichtslose Provokationen könnten die Welt in einen gefährlichen neuen Kalten Krieg treiben oder, noch schlimmer, in eine direkte militärische Konfrontation, die außer Kontrolle geraten und unbeabsichtigt sogar zu einem Atomkrieg und damit zu globaler Vernichtung eskalieren könnte.

Angesichts dieser ernsten Gefahren für die Menschheit beziehen wir als besorgte global denkende Bürger Stellung hierzu und rufen alle friedliebenden Menschen, Persönlichkeiten, Gruppen, Organisationen, politische Parteien und Nationen weltweit zu Folgenden auf:

Solidarität und Unterstützung zu bekräftigen für Russland, China, den Iran, Syrien, den Irak, Venezuela, Bolivien, Kuba, Palästina und alle anderen Nationen, die von der westlichen Aggression betroffen sind. Wir betonen, dass trotz aller berechtigten Kritik an Teilaspekten der Politik dieser Nationen, dennoch die Souveränität dieser Länder unbedingt respektiert werden muss.



Unterstützung für die staatlichen Medienplattformen von Russland, China, dem Iran, Venezuela, Bolivien (z.B. RT News in Russland, New China TV, Irans Press TV, HispanTV und TelesurTV in Lateinamerika) und anderen Ländern, um unterschiedliche internationale Standpunkte außerhalb der westlichen Narrative zu unterstützen. Dies ist trotz möglicherweise gerechtfertigter Kritik an Teilaspekten der Berichterstattung dieser Medien von allergrößter Bedeutung.



Die unbedingte Unterstützung und Förderung seriöser und angesehener alternativer Medienquellen und unabhängiger Journalisten, einschließlich der wenigen mutigen Journalisten, die immer noch in den Massenmedien arbeiten, um hiermit der weltweiten Propagandamaschine der westlichen Massenmedien zu begegnen und damit deren Hegemonie und ihre Narrative und Zensur zu brechen.



Sich kategorisch dem rücksichtslosen, illegalen Verhalten des Westens und seiner Verbündeten in den Massenmedien entgegenzustellen, die souveräne Nationen und führende Politiker dämonisieren, und eine Regimewechsel-Politik betreiben sowie den weltweiten Konflikt immer weiter anheizen.



Sich der Manipulation durch die westlichen Massenmedien entgegenzustellen, ebenso wie der Kriminalisierung von alternativen Meinungen und Meinungsfreiheit, sowie der zunehmenden Zensur im Internet durch Social-Media Unternehmen im Auftrag westlicher Regierungen.



Zu fordern, dass alle mit dem Westen verbündeten Nationen das Völkerrecht und die Prinzipien der Souveränität, Nichteinmischung und Nichtaggression respektieren und befolgen, so wie es in der UN-Charta festgeschrieben ist.



Die Unterstützung, Stärkung und Förderung von Organisationen, multilateralen Institutionen und globalen Allianzen außerhalb des Einflussbereichs des Westens, die den internationalen Frieden, die internationale Zusammenarbeit, sowie Diplomatie und Entwicklung fördern (BRICS, EEU, SCO, AIIB, Bewegung der Blockfreien (NAM), ALBA, CELAC u.a.).

Dieser Aufruf zur Solidarität soll neue Wege der Kommunikation und Kooperation bestärken, um den Nationen und der Öffentlichkeit wichtige kritische Informationen anzubieten, und damit der intensiven Desinformationskampagne, die vom Westen ausgeht, entgegenzuwirken.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen von Kolonialismus und Kriegen ist die Solidarität mit Ländern, die sich gegen Militarismus, Faschismus und Rassismus stellen, heute wichtiger denn je.

In Solidarität wollen wir die Botschaft von Frieden und Gerechtigkeit stärken, mit dem Ziel sich den destruktiven Kräfte der westlichen Hegemonie entgegenzustellen und einen Übergang zu einer multipolaren Welt herbeizuführen, in der alle Nationen und Völker in Harmonie zusammenleben können.

Multipolare Welt gegen Krieg!

Solidarität mit Russland, China, Venezuela, Kuba, Syrien, Iran, Venezuela, Bolivien, Palästina

und allen Ländern die für Frieden und Diplomatie eintreten.

(published @ Coop Anti-War Cafe Berlin by Heinrich Buecker, Al Leger & Elke Zwinge-Makamizile, April 6, 2018)

Hier die ausführliche längere Version der Erklärung (29.1.2016):

Multipolare Welt gegen Krieg

Ein dringender Appell für eine multipolare Koalition des Friedens

Unsere Welt steht an einem kritischen und gefährlichen Wendepunkt. Die zerstörerische Politik einseitiger militärischer Interventionen und illegaler Regimewechsel, betrieben von den USA, und ihren Verbündeten, hat zur Möglichkeit einer militärischen Konfrontation zwischen den großen Weltmächten und Nuklearmächten geführt, die einen neuen Weltkrieg auslösen könnte.

Dies ist ein dringender Aufruf an alle Nationen, Organisationen, Bewegungen und Menschen weltweit, sich zusammenzuschließen um den Aufbau einer globalen Koalition voranzutreiben, welche die Katastrophe durch die Stärkung der Zusammenarbeit multipolarer, friedensbewahrender Diplomatie und des internationalen Rechts zu verhindern sucht, um zugleich Interventionismus und einseitige Aggression kategorisch abzulehnen.

Die Welt befindet sich in dieser Lage aufgrund rücksichtslos betriebener Außenpolitik, schweren Menschenrechtsverletzungen und der mutwilligen Zerstörung ganzer Kulturen. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde der neue aggressive Politikwechsel der USA in einem Dokument der PNAC verankert (Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert) und im September 2000 veröffentlicht. Der Titel lautet: „Wiederaufbau von Amerikas Verteidigung.“ (Rebuilding America Defenses), und in diesem Dokument wird aufschlussreich festgestellt, dass:

„… Wenn ein amerikanischer Frieden aufrechterhalten und ausgebaut werden soll, muss als sicheres Fundament die unbestrittene militärische Vormachtstellung der USA Vorrang haben ….“

Unter dem Deckmantel der Medien und Schlagwörtern wie “ Krieg gegen den Terror “, “ Massenvernichtungswaffen “ oder “ Humanität “, führen die USA (zusammen mit ihren Verbündeten) diese offen imperialistische Doktrin aus, durch die Ausweitung der NATO, durch den Beginn mehrerer Kriege zur Kontrolle von ausländischen Ressourcen und durch die Einrichtung hunderter Militärbasen in Übersee. Ungefügige Staatschefs werden durch unautorisierte Militäreingriffe oder durch farbige Revolutionen beseitigt. Man verseucht ganze Landstriche durch krebserregende Munition aus abgereichertem Uran. Die Anwendung von Folter, elektronische Überwachung, Cyber-Krieg, Killer-Drohnen, und das Rollback der inländischen bürgerlichen Freiheiten werden gerechtfertigt – während Whistleblower, die Verbrechen aufdecken bedroht und kriminalisiert werden.

Auch ein Wirtschaftskrieg in Form von Sanktionen und Raubtierkapitalismus wird entfesselt, durch vom IMF verordnete und unter strengster Geheimhaltung ausgehandelte Handelsabkommen wie TTIP, sowie durch Finanzmanipulationen gegen feindliche Staaten und sogar gegen eigene Verbündete, um diese zur Unterwerfung zu zwingen.

Gefährliche Brennpunkte

Ist die Welt dadurch sicherer geworden? Was sind die Ergebnisse dieser einseitigen Handlungen? Die Versprechen von mehr Demokratie, von nationaler Sicherheit und wirtschaftlichem Wohlstand durch westliche Intervention haben nur ein tödliches Erbe gescheiterter Staaten und katastrophaler Ergebnisse hinterlassen.

Darüber hinaus zielt diese einseitige Politik nun auch ab auf Russland und China, und setzt die Menschheit der Gefahr eines globalen thermonuklearen Krieges aus.

In Ostasien erachtet Washington Chinas dynamischen Aufstieg als eine strategische Bedrohung für die Interessen der USA und hat militärisch reagiert durch Agitieren und durch Einkreisung Chinas, während gleichzeitig territoriale Streitigkeiten mit Chinas Nachbarn angeheizt werden. Gleichzeitig werden neoliberale Freihandelsabkommen, die so wie TPP in geheimen Verhandlungen ausgehandelt werden, umgesetzt, um Chinas wirtschaftlichem Einfluss entgegenzuwirken, so dass Unternehmen die Arbeiter ausbeuten können, Umweltschutz ins Abseits gerät, und ganze Nationen machtlos werden.

Unterdessen unterstützen die USA und die NATO in der Ukraine ein korruptes Regime mit Nazi-Beziehungen, das sie durch einen gewaltsamen Staatsstreich an die Macht gebracht haben. Die repressive Politik dieses Regimes löste einen Bürgerkrieg aus, der mehr als eine Million Flüchtlinge zur Folge hatte. Die Einwohner der Krim, die gegen den Putsch waren, entschieden sich in einem Referendum sich wieder Russland anzuschließen. Obwohl mehr als 90% der Einwohner zu Gunsten der Vereinigung abstimmten, beschuldigten westliche Mächte und die Medien Russland der Einmischung, und beschlossen harte Wirtschaftssanktionen anzuwenden und NATO-Militärpersonal und Waffen direkt an den Grenzen Russlands zu stationieren. Der Westen erwägt sogar die Rückverlegung von Atomwaffen “gegen die russische Bedrohung“. Macht dies die Welt sicherer?

In Syrien führt eine Koalition bestehend aus den USA, NATO-Ländern und den Golfstaaten eine illegale zweigleisige Kampagne der gleichzeitigen Bekämpfung des Terrorismus und des Regimewechsels und verlangt, dass ein weiterer gewählter Präsident zurücktritt. Allerdings unterstützt diese US-geführte Koalition extremistische Söldner mit Verbindungen zu Al Qaeda und ISIS, die sie “ gemäßigte Opposition “ nennt, um die syrische Regierung zu Fall zu bringen. Während sie also offiziell den Terrorismus verurteilen und sich verpflichten diesen zu bekämpfen, fahren sie gleichzeitig damit fort, dieselben Gruppen zu trainieren, finanzieren, bewaffnen, und unterstützen, die sie vorgeben zu bekämpfen.

Noch schlimmer ist es, dass die US-geführte Koalition, die illegal operiert, ohne UN-Mandat und ohne die Erlaubnis der syrischen Regierung, getrennte Militäroperationen durchführt, nur mit einer völlig anderen Zielsetzung, und zwar auf dem gleichen Kriegsschauplatz wie die gesetzmäßig mandatierte Koalition Syrien, Russland, Iran, die wiederum vom überwiegenden Teil der Syrer unterstützt wird, die um ihr Leben fürchten. Anstatt mit vereinten Kräften gegen den Terrorismus vorzugehen, heizt der Westen die Krise durch kriegerische Rhetorik, gefährliche Provokationen und die eklatante Missachtung des Völkerrechts noch weiter an. Macht dies die Welt sicherer?

Medien als Instrumente der Kriegsführung

Die Rolle der Medien bei der Förderung dieser Kriege und der destruktiven Politik kann nicht überbewertet werden. Egal ob man ein Staatsoberhaupt, eine Religion oder eine ganze Nation dämonisiert, – die westlichen Medien verstärken westliche Thesen und Stichworte um die Öffentlichkeit in Angst zu versetzen und Kriege zu unterstützen anstatt über die tatsächlichen Fakten zu berichten. Politisch motivierte Kritik wird verwendet, um Russland und Syrien dafür zu diskreditieren, dass sie „tatsächlich“ gegen den Terrorismus kämpfen und rechtlich zulässig ihre eigenen Grenzen verteidigen. Zweifelhafte Anschuldigungen werden regelmäßig gegen Russland und seinen Präsidenten erhoben, ohne irgendwelche Beweise, während westliche Medien diese oft entlarvten Behauptungen legitimieren – eine weitere Verzerrung der Wirklichkeit. So wird Russland oft als eine Bedrohung porträtiert, die mit ISIS gleichzusetzen sei!

Nicht vergessen werden darf, wer Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi dämonisiert hat, und wer tatsächlich für das Chaos verantwortlich ist, dass jetzt in Afghanistan, im Irak, in Nigeria, in Libyen, im Jemen, in Syrien und in der Ukraine herrscht. Und wer damit fortfährt andere Nationen zu bedrohen – einschließlich Russland, China und Iran. Vor dem Hintergrund zunehmender ökologischer Krisen, extremer Armut und wachsender sozialer und religiöser Spannungen, schafft diese extrem gefährliche Außenpolitik, die vom Westen und den Medien betrieben wird nur noch immer mehr Terroristen, mehr Opfer, mehr Flüchtlinge, mehr Armut und mehr Destabilisierung – und bringt die Welt immer näher an den Rand des Abgrunds.

Es gibt eine Alternative

Die Zeit ist gekommen, um dieser ernsten Bedrohung für die Menschheit entgegenzutreten. Respekt für die Grundsätze von Souveränität, Selbstbestimmung und Nichtinterventionismus muss wiederhergestellt werden und die Einhaltung des Völkerrechts muss höchste Priorität haben. Obwohl die meisten Völker dies respektieren, sind Russland und China diejenigen Weltmächte, die das Konzept der Multipolarität unterstützen und als globales Gegengewicht zur westlichen Hegemonie handeln. Abgesehen von möglichen innenpolitischen Problemen, wird ihr kooperativer Ansatz von der Mehrheit der Nationen unterstützt, von den globalen Allianzen wie der blockfreien Bewegung, der G77 oder der SCO (Shanghai Cooperation Organization) und den latein-amerikanischen Allianzen (UNASUR, ALBA und CELAC).

Darüber hinaus bieten diese multipolar-orientierten Nationen Alternativen zu den vom Westen kontrollierten Institutionen und deren neokolonialen Praktiken. Ihre multilateralen Institutionen und Entwicklungsprojekte wie die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB), und das massive “Eurasische Entwicklungsprojekt“ New Silk Road“ beruhen auf den Prinzipien von Nichtinterventionismus und gegenseitigem Respekt. Ganz im Gegensatz zu westlichen Handelsabkommen führt die bilaterale Zusammenarbeit mit diesen multipolaren Nationen zunehmend zu Win-Win-Ergebnissen für viele Industrie- und Entwicklungsländern in Afrika, Lateinamerika, Asien und Europa. Insgesamt ist es die Mehrheit der Nationen der Welt, die einen multipolaren Ansatz für globale Angelegenheiten unterstützen, auf der Grundlage der Prinzipien der UN-Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und genau dies ist der Grund, warum der Westen dieses Projekt scheitern sehen will – weil es eine Bedrohung für seine globale Hegemonie darstellt.

Darum sollten all diejenigen, die Frieden wollen – seien es Nationen, Organisationen, Bewegungen oder Einzelpersonen, aus dem ganzen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Spektrum, zusammenrücken und mit einer Stimme zur Unterstützung der Multipolarität aufrufen. Gemeinsam müssen wir die Verdrehungen der Fakten durch die westlichen Medien übertönen durch die Unterstützung von wahrheitsgemäßen, multipolar-orientierten und unabhängigen Medien.

Diese gemeinsamen Stimmen könnten durch große Konferenzen in eine Koalition mit Initiativen, politische Positionen und hin zu einer gemeinsamen Plattform organisiert werden.

Diese multipolare Koalition sollte hin zu einer Kraft mobilisiert werden, die den Westen zur Abkehr von seiner destruktiven Politik bewegen kann, durch die Umstellung der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung für Nationen, die eine ausgewogene Politik der Zusammenarbeit und Diplomatie verfolgen (oder den Wunsch dazu haben). Selbst als Individuen, können wir durch Kontaktaufnahme mit Behörden und Medien Druck ausüben, durch Veränderung unserer Gewohnheiten bei Abstimmungen und Konsumverhalten, um so Befürworter von Multipolarität zu unterstützen. Mehr als nur ein Aufruf zur Solidarität, muss dies eine politische und auf Graswurzelbewegungen basierende Kraft für positive Veränderungen sein.

Eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen

Seit der UN Generalversammlung vom 15. September 2015 und den darauf folgenden Ereignissen sind zwei sehr unterschiedliche Formen der Diplomatie für alle deutlich sichtbar geworden. Diese stellen die Welt vor eine einfache Wahl: Wollen wir in einer unipolaren Welt leben, in der Kriege westlicher Mächte das Schicksal der Welt bestimmen, oder in einer multipolaren Welt, in der souveräne Staaten zusammenarbeiten, in einem Umfeld von Frieden, von Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt? Es steht außer Frage, dass die globale Mehrheit die letztere Möglichkeit wählt.

Deshalb erklären WIR, die globale Mehrheit, die wir zusammen in Solidarität eintreten für Frieden durch Diplomatie, zusammenfassend folgendes:

Wir respektieren die Souveränität aller Nationen und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Wir glauben, dass die Zukunft eines JEDEN Landes von den Bürgern dieses Landes allein bestimmt werden muss, unabhängig von äußeren Bedrohungen und Einmischungen, und das alle multinationale Konflikte durch politische Prozesse und diplomatische Verhandlungen gelöst werden sollten.

Wir unterstützen alle Nationen, die einen kooperativen, multilateralen Ansatz in globalen Angelegenheiten ausüben. Die kontraproduktive und gefährliche Politik einseitiger militärischen Interventionen stellt eine Verletzung des Völkerrechts dar und muss weltweit geächtet werden.

Wir unterstützen Nationen und multinationale Koalitionen, die entschlossen zusammenarbeiten, um den Terrorismus zu beenden. Nationen, die direkt oder indirekt in Ausbildung, Bewaffnung, Finanzierung und Unterstützung von Extremistengruppen mit Verbindungen zu Terroristen verwickelt sind, tun dies in Verletzung des Völkerrechts und müssen verurteilt und zur Rechenschaft gezogen werden.

Wir schätzen und unterstützen ausdrücklich globale Medien, die fair und ausgewogen sind und objektiv über das Weltgeschehen berichten. Wir verurteilen westlich orientierte Medien, die Staatsoberhäupter oder ganze Nationen und Religionen dämonisieren, eklatant falsche Berichterstattung betreiben, und bewusst eine voreingenommene und einseitige Sicht der Ereignisse präsentieren.

Wir verpflichten uns dazu, uns für gewaltlose Bemühungen zu engagieren, oder diese zu unterstützen, um den Weltfrieden und Toleranz gegenüber allen Völkern und Überzeugungen zu fördern.

Schließen wir uns zusammen, indem wir diesen Aufruf unterzeichnen, ihn bekannt machen und/oder diese Erklärung und alle gleichgesinnten Bemühungen verbreiten.

“ NEIN zu Krieg … JA, zu einer multipolaren Welt! “

* (hinzugefügt im März 2016) Obwohl inzwischen ein Waffenstillstand und ein weiterer Versuch der Friedensgespräche eingeleitet wurden, versuchten der Westen und seine Verbündeten im Nahen Osten weiterhin diesen Prozess zu untergraben, sowohl indem sie die Krise durch kriegerische Rhetorik weiter anheizen als auch durch gefährliche Provokationen und die eklatante Missachtung des internationalen Rechts. Macht dies die Welt sicherer?